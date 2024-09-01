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Більше не доступний
Цільна силіконова конструкція
0–6 міс.
Не містить BPA
2 шт. в упаковці
Спеціальний нагубник вигнутої форми у формі серця призначений для того, щоб повторювати природні контури обличчя дитини й забезпечити максимальний комфорт, не торкаючись про цьому крихітного носика малюка.
Пустушка Soothie має міцну цільну конструкцію і виготовлена виключно з гнучкого медичного силікону. Наша команда експертів розробила її спеціально для новонароджених малюків віком 0–6 м
Асортимент Philips Avent Soothie розповсюджується в лікарнях по всій Європі. Лікарі та медсестри довіряють цим пустушкам, коли потрібно заспокоїти новонароджених.
4.5
з 5
43
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Мінуси
Żadnych wad
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Patcyrja
23/12/2021
Polska
Ekstra smoczek
Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.
Плюси
Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
w.wodo
21/12/2021
Polska
Fantastyczny smoczek!
Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%
Плюси
Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny
Мінуси
Nie zauważyłam żadnych wad
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Усі наші пустушки мають соски однакової форми, цільну конструкцію, виготовлені з одного матеріалу та поставляються з нагубниками різних форм, включно з тими, що розповсюджуються в лікарнях по всій Європі
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні