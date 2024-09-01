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  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
  • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка

Більше не доступний

Philips Avent SoothieПустушка Soothie

SCF099/22

4.5
| (43) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
Пустушка Philips Avent Soothie створена з урахуванням природних контурів обличчя дитини. Його вигнутий нагубник у формі серця не перекриватиме крихітний ніс малюка. Пустушка Soothie виготовлена з медичного силікону та розповсюджується в лікарнях по всій Європі*
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Рекомендація мам номер один у світі1

Гнучкий медичний силікон

Комфортно повторює природні контури обличчя малюка

  • Цільна силіконова конструкція

  • 0–6 міс.

  • Не містить BPA

  • 2 шт. в упаковці

Повторює контури обличчя дитини, забезпечуючи покращений рівень комфорту

Повторює контури обличчя дитини, забезпечуючи покращений рівень комфорту

Спеціальний нагубник вигнутої форми у формі серця призначений для того, щоб повторювати природні контури обличчя дитини й забезпечити максимальний комфорт, не торкаючись про цьому крихітного носика малюка.

Цільна конструкція, виготовлено зі 100%-го медичного силікону

Цільна конструкція, виготовлено зі 100%-го медичного силікону

Пустушка Soothie має міцну цільну конструкцію і виготовлена виключно з гнучкого медичного силікону. Наша команда експертів розробила її спеціально для новонароджених малюків віком 0–6 м

Розповсюджується в лікарнях по всій Європі*

Розповсюджується в лікарнях по всій Європі*

Асортимент Philips Avent Soothie розповсюджується в лікарнях по всій Європі. Лікарі та медсестри довіряють цим пустушкам, коли потрібно заспокоїти новонароджених.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

43

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Мінуси

Żadnych wad

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

23/12/2021

Polska

Polska

Ekstra smoczek

Mojej córce od razu smoczek się spodobał. Używamy już prawie miesiąc i nie zamierzam zmieniać. Bardzo dobry wybór, polecam z całego serca.

Плюси

Odpowiedni dla maluszka, dobry materiał, ładne wykonanie

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

21/12/2021

Polska

Polska

Fantastyczny smoczek!

Smoczek Philips Avent dostaliśmy do testowania, do tej pory używaliśmy butelki Philips Avent Natural która sprawdziła nam się świetnie. Niestety smoczki które mieliśmy do tej pory nasz maluch po chwili wypluwał. Przy pierwszym użyciu skoczka Philips Avent już było widać ze ten mu bardziej spasował, nie wypluł go i po chwili cyckania zasnął. Po tygodniu używania mogę potwierdzić ze smoczek faktycznie uspokaja maleństwo, dodatkowo świetnie dopasowuje się do kształtu twarzy(nie jest ani za duży ani za mały). Smoczek jest zrobiony z elastycznego miękkiego materiału. Jestem bardzo zadowolona i ze smoczka, jak i innych produktów tej firmy! Polecam w 100%

Плюси

Uspokaja, dopasowuje się do kształtu twarzy, miękki, elastyczny

Мінуси

Nie zauważyłam żadnych wad

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Soothie SCF099/21 Smoczek uspokajający

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Усі наші пустушки мають соски однакової форми, цільну конструкцію, виготовлені з одного матеріалу та поставляються з нагубниками різних форм, включно з тими, що розповсюджуються в лікарнях по всій Європі

      2. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні