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Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
Пустушка Philips Avent Soothie створена з урахуванням природних контурів обличчя дитини. Його вигнутий нагубник у формі серця не перекриватиме крихітний ніс малюка. Пустушка Soothie виготовлена з медичного силікону та розповсюджується в лікарнях по всій Європі* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
Пустушка Philips Avent Soothie створена з урахуванням природних контурів обличчя дитини. Його вигнутий нагубник у формі серця не перекриватиме крихітний ніс малюка. Пустушка Soothie виготовлена з медичного силікону та розповсюджується в лікарнях по всій Європі* Переглянути усі переваги
Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
Пустушка Philips Avent Soothie створена з урахуванням природних контурів обличчя дитини. Його вигнутий нагубник у формі серця не перекриватиме крихітний ніс малюка. Пустушка Soothie виготовлена з медичного силікону та розповсюджується в лікарнях по всій Європі* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфортно повторює природні контури обличчя малюка
Пустушка Philips Avent Soothie створена з урахуванням природних контурів обличчя дитини. Його вигнутий нагубник у формі серця не перекриватиме крихітний ніс малюка. Пустушка Soothie виготовлена з медичного силікону та розповсюджується в лікарнях по всій Європі* Переглянути усі переваги
Пустушка Soothie
Усього:
Спеціальний нагубник вигнутої форми у формі серця призначений для того, щоб повторювати природні контури обличчя дитини й забезпечити максимальний комфорт, не торкаючись про цьому крихітного носика малюка.
Пустушка Soothie має міцну цільну конструкцію і виготовлена виключно з гнучкого медичного силікону. Наша команда експертів розробила її спеціально для новонароджених малюків віком 0–6 м
Асортимент Philips Avent Soothie розповсюджується в лікарнях по всій Європі. Лікарі та медсестри довіряють цим пустушкам, коли потрібно заспокоїти новонароджених.
Soothie створено для природного розвитку ротової порожнини дитини. Її ортодонтична соска симетричної форми дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка.
Пустушка має унікальну цільну конструкцію, яка дозволяє вставити палець у соску. Завдяки цьому ви зможете встановити ще міцніший зв’язок із дитиною, допомагаючи їй смоктати.
Завдяки конструкції краплі води не потрапляють у соску.
Чи знаєте ви, що дорожній футляр Soothie також можна використовувати як стерилізатор? Додайте трохи води й поставте його в мікрохвильову піч для додаткової гігієни*.
Етапи розвитку
У комплекті:
Аксесуари в комплекті
Гігієна
Безпека
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