Идеально до беременности или в течение первых 6 месяцев беременности

Корректор Niplette рекомендуется использовать до беременности каждый день или ночь в течение 8 часов*. Если у вас слишком чувствительная грудь, корректор можно использовать в течение первых шести месяцев беременности — это поможет добиться полной коррекции — или по нескольку минут перед непосредственным сеансом кормления уже после рождения ребенка. Корректор Niplette поможет вытянуть сосок, в результате чего малышу будет легче захватить его — это упростит процедуру кормления грудью в первые дни жизни малыша. Полную косметическую коррекцию можно продолжить по окончании периода грудного вскармливания; в таком случае корректор Niplette можно использовать с выбранной периодичностью.