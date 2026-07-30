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  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
  • Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

Больше не доступен

Philips AventNiplette™

SCF152/02

Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель.
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Рекомендация мам номер один в мире1

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Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

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Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

  • Решение без операций

  • Для плоских или втянутых сосков

  • 2 Niplette и 2 вкладыша

Устройство для плоских или втянутых сосков

Устройство для плоских или втянутых сосков

Втянутые или плоские соски становятся причиной стресса у 10 % женщин, а также дискомфорта при кормлении грудью. Когда малыш сосет молоко, сосок должен выступать. Если этого не происходит, вам поможет простое решение — Niplette™. Это устройство позволяет женщинам с плоскими или втянутыми сосками комфортнее ощущать себя во время кормления без необходимости в хирургическом вмешательстве*. Устройство состоит из прозрачной формы для соска и герметичного кольца, прикрепленного к клапану и поршню.

Идеально до беременности или в течение первых 6 месяцев беременности

Корректор Niplette рекомендуется использовать до беременности каждый день или ночь в течение 8 часов*. Если у вас слишком чувствительная грудь, корректор можно использовать в течение первых шести месяцев беременности — это поможет добиться полной коррекции — или по нескольку минут перед непосредственным сеансом кормления уже после рождения ребенка. Корректор Niplette поможет вытянуть сосок, в результате чего малышу будет легче захватить его — это упростит процедуру кормления грудью в первые дни жизни малыша. Полную косметическую коррекцию можно продолжить по окончании периода грудного вскармливания; в таком случае корректор Niplette можно использовать с выбранной периодичностью.

Простая процедура

Простая процедура

Одной рукой чашечка удерживается над ареолой соска, после чего поршнем 5 мл из нее высасывается воздух, в результате чего сосок всасывается в чашечку. Всасыванием управляет пользователь, так что вы сможете самостоятельно управлять степенью всасывания. После вытягивания соска пользователь отделяет поршень от клапана и может продолжать заниматься обычными делами — корректор Niplette незаметен под бюстгальтером. При первом использовании рекомендуется максимальное всасывание соска*.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, Pages 46–49

      2. Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.