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Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах
Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков
Niplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель. Узнать обо всех преимуществах
Niplette™
Цена магазина Philips
Итого:
Втянутые или плоские соски становятся причиной стресса у 10 % женщин, а также дискомфорта при кормлении грудью. Когда малыш сосет молоко, сосок должен выступать. Если этого не происходит, вам поможет простое решение — Niplette™. Это устройство позволяет женщинам с плоскими или втянутыми сосками комфортнее ощущать себя во время кормления без необходимости в хирургическом вмешательстве*. Устройство состоит из прозрачной формы для соска и герметичного кольца, прикрепленного к клапану и поршню.
Одной рукой чашечка удерживается над ареолой соска, после чего поршнем 5 мл из нее высасывается воздух, в результате чего сосок всасывается в чашечку. Всасыванием управляет пользователь, так что вы сможете самостоятельно управлять степенью всасывания. После вытягивания соска пользователь отделяет поршень от клапана и может продолжать заниматься обычными делами — корректор Niplette незаметен под бюстгальтером. При первом использовании рекомендуется максимальное всасывание соска*.
Корректор Niplette рекомендуется использовать до беременности каждый день или ночь в течение 8 часов*. Если у вас слишком чувствительная грудь, корректор можно использовать в течение первых шести месяцев беременности — это поможет добиться полной коррекции — или по нескольку минут перед непосредственным сеансом кормления уже после рождения ребенка. Корректор Niplette поможет вытянуть сосок, в результате чего малышу будет легче захватить его — это упростит процедуру кормления грудью в первые дни жизни малыша. Полную косметическую коррекцию можно продолжить по окончании периода грудного вскармливания; в таком случае корректор Niplette можно использовать с выбранной периодичностью.
Клинические исследования*, проведенные в отношении Niplette, доказали эффективность устройства в области коррекции формы соска вне зависимости от причины патологии (пубертатный период или операция по уменьшению груди). Все беременные женщины, участвовавшие в эксперименте, перестали испытывать проблемы с грудным вскармливанием. Полная коррекция достигается в среднем после 1–3 месяцев постоянного использования.
Niplette не будет работать после полного поступления молока. К этому времени малыш должен привыкнуть к захвату соска.
Этапы взросления
В комплект входят:
В комплект входят:
Дизайн
Удобство использования
Функции
Легко чистится