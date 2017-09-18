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  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта

Больше не доступен

Philips AventСоски Freeflow

SCF172/02

4.3
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
Благодаря пустышке Philips Avent Freeflow кожа малыша может дышать. Нагубник с 6 вентиляционными отверстиями обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха и уменьшает раздражение кожи. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Дополнительные вентиляционные отверстия помогают коже дышать

Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта

  • Полное спокойствие и ощущение свежести

  • 0–6 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.

9 детей из 10 легко принимают наши пустышки*

9 детей из 10 легко принимают наши пустышки*

У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*

Разработаны для естественного развития полости рта

Разработаны для естественного развития полости рта

Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.3

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

18/09/2017

Україна

Україна

Суперские пустышки)

Пустышки отличного качества,удобная форма,красиво оформлены

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow

23/08/2017

Україна

Україна

Удобные и качественные

Когда приходит время менять пустышки - вопрос выбора бренда не возникает в принципе-он давным-давно решён - только Philips Avent! У нас комплект с машинками) Пустышки ортодонтические, крепенькие - не рвутся. Малышу удобно. Красивый дизайн для мальчика. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow

05/08/2018

Україна

Україна

нам підійшли)

Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      3. Наш модельный ряд разработан для малышей на каждом этапе развития

      4. Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам

      5. Производитель года — 2014