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Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
Дозвольте шкірі дитини дихати завдяки дихаючій пустушці Philips Avent Freeflow. Нагубник має 6 отворів для повітря для додаткового потоку повітря, що допомагає зменшити подразнення шкіри. Наша ортодонтична та розбірна соска враховує природний розвиток дитячого піднебіння. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
Дозвольте шкірі дитини дихати завдяки дихаючій пустушці Philips Avent Freeflow. Нагубник має 6 отворів для повітря для додаткового потоку повітря, що допомагає зменшити подразнення шкіри. Наша ортодонтична та розбірна соска враховує природний розвиток дитячого піднебіння. Переглянути усі переваги
Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
Дозвольте шкірі дитини дихати завдяки дихаючій пустушці Philips Avent Freeflow. Нагубник має 6 отворів для повітря для додаткового потоку повітря, що допомагає зменшити подразнення шкіри. Наша ортодонтична та розбірна соска враховує природний розвиток дитячого піднебіння. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дозвольте делікатній шкірі дитини дихати
Дозвольте шкірі дитини дихати завдяки дихаючій пустушці Philips Avent Freeflow. Нагубник має 6 отворів для повітря для додаткового потоку повітря, що допомагає зменшити подразнення шкіри. Наша ортодонтична та розбірна соска враховує природний розвиток дитячого піднебіння. Переглянути усі переваги
Дихаючі пустушки Freeflow
Ціна магазину Philips
Усього:
Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!
Коли пустушка не використовується, перш ніж відкласти її на зберігання, просто надіньте ковпачок на соску, щоб вона перебувала в безпеці та чистоті.
Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.
У комплекті:
Гігієна
Безпека