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Більше не доступний
Заспокоєння з комфортом
0–6 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
4.9
з 5
25
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Sikorskaya
05/08/2018
Україна
нам підійшли)
Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow
Asia33
21/12/2015
Polska
Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią
Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/15 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/15 Smoczki Freeflow
kakola
07/12/2015
Polska
wygodny, kolorowy smok :)
super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/18 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF172/18 Smoczki Freeflow
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Виробник року 2014