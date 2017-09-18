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  • Ортодонтические, без бисфенола-А
  • Ортодонтические, без бисфенола-А
  • Ортодонтические, без бисфенола-А
  • Ортодонтические, без бисфенола-А
  • Ортодонтические, без бисфенола-А
  • Ортодонтические, без бисфенола-А

Больше не доступен

Philips AventСоски Fashion

SCF172/21

4.3
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Ортодонтические, без бисфенола-А
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета.
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Яркая цветная пустышка с изображением зверей

Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 3-6 мес.

  • Без бисфенола-А

Ортодонтическая симметричная мягкая соска

Ортодонтическая симметричная мягкая соска

Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.

Удобные силиконовые соски

Удобные силиконовые соски

Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

Защелкивающийся защитный колпачок

Защелкивающийся защитный колпачок

Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок

Технические характеристики

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Отзывы

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4.3

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

18/09/2017

Україна

Україна

Суперские пустышки)

Пустышки отличного качества,удобная форма,красиво оформлены

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow

23/08/2017

Україна

Україна

Удобные и качественные

Когда приходит время менять пустышки - вопрос выбора бренда не возникает в принципе-он давным-давно решён - только Philips Avent! У нас комплект с машинками) Пустышки ортодонтические, крепенькие - не рвутся. Малышу удобно. Красивый дизайн для мальчика. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/22 Соски Freeflow

05/08/2018

Україна

Україна

нам підійшли)

Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

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      Примечания

      1. Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.

      2. Пустышку Philips Avent принимают 9 из 10 малышей (по результатам онлайн-тестирования, проведенного в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам)