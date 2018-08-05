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Philips AventSCF172/21 Fashion Pacifiers

SCF172/21

4.9
| (25) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
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Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

Пласкі симетричні соски Philips Avent краплеподібної форми враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.

Зручні у використанні силіконові соски

Зручні у використанні силіконові соски

Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож малюку вона, ймовірно, сподобається. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.

Захисна кришечка із защіпкою

Захисна кришечка із защіпкою

Для забезпечення гігієнічності стерильних сосок

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4.9

з 5

25

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

4
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05/08/2018

Україна

Україна

нам підійшли)

Досить легко і майже з першого разу малюк взяв пустушку. Абсолютно задоволені якістю. Легко в киплячій воді простерилізувати,що важливо - не набирає всередину воду.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/01 Дихаючі пустушки Freeflow

21/12/2015

Polska

Polska

Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią

Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/15 Smoczki Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/15 Smoczki Freeflow

07/12/2015

Polska

Polska

wygodny, kolorowy smok :)

super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/18 Smoczki Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/18 Smoczki Freeflow

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