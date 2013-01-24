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Philips Avent

Соски Freeflow

SCF172/22
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта
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    Philips Avent Соски Freeflow

    SCF172/22
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта

    Благодаря пустышке Philips Avent Freeflow кожа малыша может дышать. Нагубник изогнутой формы с 6 вентиляционными отверстиями обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха и помогает уменьшить раздражение кожи. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Соски Freeflow

    Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта

    Благодаря пустышке Philips Avent Freeflow кожа малыша может дышать. Нагубник изогнутой формы с 6 вентиляционными отверстиями обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха и помогает уменьшить раздражение кожи. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

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      Подарите нежной коже малыша ощущение комфорта

      Дополнительные вентиляционные отверстия помогают коже дышать

      • Полное спокойствие и ощущение свежести
      • 6–18 мес.
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

      Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

      Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы разработана с учетом естественного развития неба, зубов и десен младенца.

      Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

      Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

      Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

      Держатель для удобного извлечения

      Держатель для удобного извлечения

      Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!

      Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

      Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

      Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.

      Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

      Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

      Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Пустышка Freeflow
        2  шт.

      • Безопасность

        Кольцо-держатель для безопасности
        Да
        Без бисфенола-А
        Да

      • Гигиеничность

        Легко чистится
        Да
        Можно стерилизовать
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да

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          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Наш модельный ряд разработан для малышей на каждом этапе развития
          • Производитель года — 2014

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