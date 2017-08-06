Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Для комфорта и спокойствия
6–18 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!
5.0
из 5
9
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Skoda
06/08/2017
Україна
классные соски
удобные, нравятся малышке. Купили уже 4 комплект. не протираются и не прокусываются, не темнеют
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/70 Пустышка серии Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/70 Пустышка серии Classic
Zhannet
20/10/2020
Україна
Пустушка просто супер
Кращої пустушки для сина не знайшла!!!вони чудові, без запаха, силікон м'який син відразу її взяв!!! Раджу для малечі лише ці пустушки!!! Не вагайтеся у виборі
Плюсы
Все супер
Минусы
Недоліків немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF169/37 Пустушка Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF169/37 Пустушка Classic
Natalie7777
09/10/2020
Україна
пустышка без постороннего запаха
красивый дизайн, не преет кожа. Нет запаха пластика.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/70 Пустушка Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF172/70 Пустушка Classic
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Производитель года 2014