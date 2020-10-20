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  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

Більше не доступний

Philips AventПустушка Classic

SCF172/70

4.8
| (85) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Пустушки з яскравим, кольоровим дизайном

Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

  • Для заспокоєння

  • 6–18 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

Захисне кільце-тримач для легкого виймання

Захисне кільце-тримач для легкого виймання

Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

85

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

20/10/2020

Україна

Україна

Пустушка просто супер

Кращої пустушки для сина не знайшла!!!вони чудові, без запаха, силікон м'який син відразу її взяв!!! Раджу для малечі лише ці пустушки!!! Не вагайтеся у виборі

Плюси

Все супер

Мінуси

Недоліків немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF169/37 Пустушка Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF169/37 Пустушка Classic

09/10/2020

Україна

Україна

пустышка без постороннего запаха

красивый дизайн, не преет кожа. Нет запаха пластика.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/70 Пустушка Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/70 Пустушка Classic

29/09/2020

Україна

Україна

Виріб безпечний і зручний!

Купували вже різні серії ваших пустушек. Ця класична була для нас першою. Вона чудова! Легка! Безпечна! Дитинка швидко заспокоюється з нею!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/70 Пустушка Classic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF172/70 Пустушка Classic

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      4. Виробник року 2014