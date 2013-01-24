Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Ложечка для кормления

    SCF175/11
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Специальная форма для предотвращения переливания Специальная форма для предотвращения переливания Специальная форма для предотвращения переливания
      -{discount-value}

      Philips Avent Ложечка для кормления

      SCF175/11
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Специальная форма для предотвращения переливания

      Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Ложечка для кормления

      Специальная форма для предотвращения переливания

      Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах

      Специальная форма для предотвращения переливания

      Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Ложечка для кормления

      Специальная форма для предотвращения переливания

      Ложечки небольшого объема Philips AVENT SCF175/11 разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все tableware

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Ложечка для кормления

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Специальная форма для предотвращения переливания

        Ложечка для кормления без бисфенола-А

        • Без бисфенола-А
        Ложечки небольшого объема

        Ложечки небольшого объема

        Разработаны специально для маленьких ротиков и нежных десен

        Длинная ручка - удобно держать, использовать и мыть

        Длинная ручка - удобно держать, использовать и мыть

        Специальная длинная ручка ложечки Philips Avent облегчает кормление и предотвращает проливание

        Ложки подходят для детей 6 м+

        Ложки подходят для детей 6 м+

        Можно мыть в посудомоечной машине и стерилизовать

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 6 месяцев +
          • 6–12 месяцев
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Ложечка для кормления
          2  шт.

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips