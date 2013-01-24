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    Philips Avent

    Ложка для годування

    SCF175/11
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Спеціальна форма для легшого годування без проливання Спеціальна форма для легшого годування без проливання Спеціальна форма для легшого годування без проливання
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      Philips Avent Ложка для годування

      SCF175/11
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Спеціальна форма для легшого годування без проливання

      Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Ложка для годування

      Спеціальна форма для легшого годування без проливання

      Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги

      Спеціальна форма для легшого годування без проливання

      Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ложка для годування

      Спеціальна форма для легшого годування без проливання

      Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги

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        Ложка для годування

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Спеціальна форма для легшого годування без проливання

        Ложка для годування, без вмісту BPA

        • Не містить BPA
        Неглибокі ложки

        Неглибокі ложки

        Спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен

        Довга ручка – легко тримати, використовувати та мити

        Довга ручка – легко тримати, використовувати та мити

        Ложку Philips Avent спеціально виготовлено з довгою ручкою для простішого годування без розливання

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          • від 6 місяців
          • 6–12 місяців

        • У комплекті:

          Ложка для годування
          2  шт.

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