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Спеціальна форма для легшого годування без проливання
Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спеціальна форма для легшого годування без проливання
Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги
Спеціальна форма для легшого годування без проливання
Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спеціальна форма для легшого годування без проливання
Неглибокі ложки Philips Avent SCF175/11 спеціально розроблено для маленьких ротиків і ніжних ясен. Переглянути усі переваги
Ложка для годування
Ціна магазину Philips
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