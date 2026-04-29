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Philips Avent Соски "Ночные"
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (10)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?
Как отучить малыша от пустышек Philips Avent
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?