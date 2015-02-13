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Пласкі симетричні соски Philips Avent краплеподібної форми враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.
Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож малюку вона, ймовірно, сподобається. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.
Для забезпечення гігієнічності стерильних сосок
4.6
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/21 Smoczki na noc
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/21 Smoczki na noc
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/21 Smoczki na noc
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/21 Smoczki na noc
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/20 Suzete de noapte
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/20 Suzete de noapte