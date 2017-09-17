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Больше не доступен

Philips AventПустышка "Ночная"

SCF176/22

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Спокойствие во время сна
Будьте уверены в комфортном сне ребенка с ночной пустышкой Philips Avent Classic: благодаря светящейся ручке ее легко найти в темноте. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Уникальная светящаяся в темноте ручка

Спокойствие во время сна

  • Со светящейся в темноте ручкой

  • 6–18 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

Светящуюся ручку легче найти ночью

Светящуюся ручку легче найти ночью

Мы знаем, насколько важно успокоить малыша ночью и помочь ему снова заснуть. Благодаря уникальной светящейся в темноте ручке вы найдете пустышку, не включая свет.*

Разработаны для естественного развития полости рта

Разработаны для естественного развития полости рта

Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

17/09/2017

Україна

Україна

Ребенку только эта пустушка подошла

Ребенку нравится очень, а также действительно очень удобно искать ночью если упадет. Малышь уже год как только с этой моделью пустышки пользуется, других не признает и сразу выбрасывает.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF176/22 Пустышка "Ночная"

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF176/22 Пустышка "Ночная"

20/08/2019

Україна

Україна

Хороша пустушка, якісна

Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF176/22 Нічна пустушка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF176/22 Нічна пустушка

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Перед использованием подержите ручку пустышки на свету.

      2. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      3. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      4. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

      5. Производитель года — 2014