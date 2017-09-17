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Больше не доступен
Со светящейся в темноте ручкой
6–18 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Мы знаем, насколько важно успокоить малыша ночью и помочь ему снова заснуть. Благодаря уникальной светящейся в темноте ручке вы найдете пустышку, не включая свет.*
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Бодлер
17/09/2017
Україна
Ребенку только эта пустушка подошла
Ребенку нравится очень, а также действительно очень удобно искать ночью если упадет. Малышь уже год как только с этой моделью пустышки пользуется, других не признает и сразу выбрасывает.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF176/22 Пустышка "Ночная"
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF176/22 Пустышка "Ночная"
Аліна25
20/08/2019
Україна
Хороша пустушка, якісна
Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF176/22 Нічна пустушка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF176/22 Нічна пустушка
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Перед использованием подержите ручку пустышки на свету.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Производитель года — 2014