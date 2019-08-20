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  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну
  • Зручне рішення для заспокоєння під час сну

Більше не доступний

Philips AventНічна пустушка

SCF176/22

4.1
| (17) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб
Зручне рішення для заспокоєння під час сну
Заспокойте дитину під час сну за допомогою нічної пустушки Classic Philips Avent: завдяки кільцю, яке світиться у темряві, її легше знайти вночі. Під час сну наша ортодонтична та розбірна соска прозорої пустушки сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Кільце, яке світиться у темряві

Зручне рішення для заспокоєння під час сну

  • З кільцем, яке світиться у темряві

  • 6–18 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Знайти вночі кільце, яке світиться, набагато простіше

Знайти вночі кільце, яке світиться, набагато простіше

Ми знаємо, що повернення до сну Вашого малюка є важливим. Наше унікальне кільце, яке світиться у темряві, допоможе знайти пустушку без потреби вмикати світло.*

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

17

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

2

20/08/2019

Україна

Україна

Хороша пустушка, якісна

Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/22 Нічна пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/22 Нічна пустушка

11/10/2015

Polska

Polska

Niezwykły smoczek :)

Próbowaliśmy kilka rodzajów smoczków ale smoczki Avent najbardziej spodobały się naszemu Maluchowi. Dodatkowo smoczki na noc łatwo znaleźć w ciemnościach ponieważ uchwyt świeci się pod warunkiem że wcześniej smoczek poleży "na słońcu"

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/22 Smoczek na noc

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/22 Smoczek na noc

07/11/2013

Polska

Polska

smoczki są doskonałej jakości

moje dzieci nie zaakceptowały jak dotąd żadnych innych smoczków i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/22 Smoczek na noc

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF176/22 Smoczek na noc

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Щоб кільце світилося у темряві, потримайте його на світлі перед використанням.

      2. Бренд пустушок №1 у цілому світі

      3. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      4. Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

      5. Виробник року 2014