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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
З кільцем, яке світиться у темряві
6–18 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Ми знаємо, що повернення до сну Вашого малюка є важливим. Наше унікальне кільце, яке світиться у темряві, допоможе знайти пустушку без потреби вмикати світло.*
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
4.1
з 5
17
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Аліна25
20/08/2019
Україна
Хороша пустушка, якісна
Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/22 Нічна пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/22 Нічна пустушка
monbur
11/10/2015
Polska
Niezwykły smoczek :)
Próbowaliśmy kilka rodzajów smoczków ale smoczki Avent najbardziej spodobały się naszemu Maluchowi. Dodatkowo smoczki na noc łatwo znaleźć w ciemnościach ponieważ uchwyt świeci się pod warunkiem że wcześniej smoczek poleży "na słońcu"
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/22 Smoczek na noc
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/22 Smoczek na noc
mymaggie
07/11/2013
Polska
smoczki są doskonałej jakości
moje dzieci nie zaakceptowały jak dotąd żadnych innych smoczków i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/22 Smoczek na noc
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF176/22 Smoczek na noc
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Щоб кільце світилося у темряві, потримайте його на світлі перед використанням.
Бренд пустушок №1 у цілому світі
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
Виробник року 2014