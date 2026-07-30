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Больше не доступен
SCF180/23
Полное спокойствие и ощущение свежести
0–6 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.
У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на соски Philips Avent, и результаты показали, что 9 из 10 детей легко принимают наши пустышки.*
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам
Производитель года — 2014