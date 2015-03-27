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Більше не доступний
Заспокоєння з комфортом
0–6 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
4.7
з 5
19
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
marla81
14/06/2014
Polska
jest super
Moja mała nie chciała smoczka, podzieliłam się tym problemem z koleżanką a ona podarowała mi Wasz smoczek, zdał egzamin na 5+ jest to jedyny smoczek który moja niunia akceptuje.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
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Виробник року 2014