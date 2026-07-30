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Больше не доступен
SCF180/28
Полное спокойствие и ощущение свежести
6–18 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
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На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Производитель года — 2014