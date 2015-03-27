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Більше не доступний
Заспокоєння з комфортом
6–18 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
4.7
з 5
19
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
marla81
14/06/2014
Polska
jest super
Moja mała nie chciała smoczka, podzieliłam się tym problemem z koleżanką a ona podarowała mi Wasz smoczek, zdał egzamin na 5+ jest to jedyny smoczek który moja niunia akceptuje.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF180/23 Smoczki Freeflow
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Виробник року 2014