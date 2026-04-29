Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Пустышки
Все серии
Клипса для пустышки
Больше не доступен
Поддержка
SCF185/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Инструкция по эксплуатации
Все (5)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как отучить малыша от пустышек Philips Avent
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Как очищать клипсу для пустышки?
Куда крепится клипса для пустышки?
Связаться с Philips
Мы готовы помочь