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Надзвичайно широкий отвір кліпси дозволяє легко прикріпити її однією рукою до одягу дитини
Кліпса не залишає слідів на одязі дитини
Підходить для всіх пустушок із кільцями-ручками
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF185/00 Кліпса для пустушки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF185/00 Кліпса для пустушки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF185/00 Кліпса для пустушки
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF185/00 Spona na dudlík
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF185/00 Spona na dudlík
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.