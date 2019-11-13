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  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою
  • Тримає пустушку під рукою

Більше не доступний

Кліпса для пустушки

SCF185/00

5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Тримає пустушку під рукою
Завдяки кліпсі Philips Avent пустушка завжди біля малюка і завжди чиста. Кліпса для пустушки призначена для простого утримування та не залишає слідів на одязі дитини. У наявності три модні кольори.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Пустушки з модним кольоровим дизайном

Тримає пустушку під рукою

  • від 0 міс.

Легко прикріпити

Надзвичайно широкий отвір кліпси дозволяє легко прикріпити її однією рукою до одягу дитини

Бережна до одягу

Кліпса не залишає слідів на одязі дитини

Розумний дизайн

Підходить для всіх пустушок із кільцями-ручками

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
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13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF185/00 Кліпса для пустушки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF185/00 Кліпса для пустушки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF185/00 Кліпса для пустушки

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF185/00 Spona na dudlík

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF185/00 Spona na dudlík

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