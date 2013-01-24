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Кліпса для пустушки

SCF185/00
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Загальна оцінка / 5
  • Тримає пустушку під рукою Тримає пустушку під рукою Тримає пустушку під рукою
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    Кліпса для пустушки

    SCF185/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Тримає пустушку під рукою

    Завдяки кліпсі Philips Avent пустушка завжди біля малюка і завжди чиста. Кліпса для пустушки призначена для простого утримування та не залишає слідів на одязі дитини. У наявності три модні кольори. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Кліпса для пустушки

    Тримає пустушку під рукою

    Завдяки кліпсі Philips Avent пустушка завжди біля малюка і завжди чиста. Кліпса для пустушки призначена для простого утримування та не залишає слідів на одязі дитини. У наявності три модні кольори. Переглянути усі переваги

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      Тримає пустушку під рукою

      Пустушки з модним кольоровим дизайном

      • від 0 міс.

      Легко прикріпити

      Надзвичайно широкий отвір кліпси дозволяє легко прикріпити її однією рукою до одягу дитини

      Бережна до одягу

      Кліпса не залишає слідів на одязі дитини

      Розумний дизайн

      Підходить для всіх пустушок із кільцями-ручками

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Німеччина
        Так

      • У комплекті:

        Кліпса для пустушки
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      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–18 місяців

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