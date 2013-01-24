Тримає пустушку під рукою
Завдяки кліпсі Philips Avent пустушка завжди біля малюка і завжди чиста. Кліпса для пустушки призначена для простого утримування та не залишає слідів на одязі дитини. У наявності три модні кольори. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
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Тримає пустушку під рукою
Завдяки кліпсі Philips Avent пустушка завжди біля малюка і завжди чиста. Кліпса для пустушки призначена для простого утримування та не залишає слідів на одязі дитини. У наявності три модні кольори. Переглянути усі переваги
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку