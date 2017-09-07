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Больше не доступен
Устойчивая к прокусыванию соска
18 мес+
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
Соска пустышки устойчива к прокусыванию: она создана специально для малышей старшего возраста.*
Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Барбара
07/09/2017
Україна
Очень нравятся соски,они очень прочные,красивый дизайн
Соски супер,пользуемся с самого рождения и до сегодняшнего дня,они очень прочные,красивые,а также очень важно что они ортодонтичиские,у меня относительно этого продукта одни плюсы очень довольны и ребёнку очень нравятся засыпаем только с соской)))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF186/24 Соски Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF186/24 Соски Freeflow
Julia23
11/04/2019
Україна
Дуже гарні пустушки
Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
OWL31
10/04/2019
Україна
Малой в восторге
Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
пустышка не предназначена для использования в качестве прорезывателя; она устойчива к нерегулярным укусам.
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
Производитель года — 2014