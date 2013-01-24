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Підтримка розвитку Вашої дитини
Пустушка Philips Avent для дітей від 18 місяців підтримує розвиток Вашої дитини та враховує її потреби в заспокоєнні. Її стійку до прогризання соску створено з урахуванням розвитку зубів та ясен, а також для забезпечення комфорту. У наявності різні кольори і дизайни. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримка розвитку Вашої дитини
Пустушка Philips Avent для дітей від 18 місяців підтримує розвиток Вашої дитини та враховує її потреби в заспокоєнні. Її стійку до прогризання соску створено з урахуванням розвитку зубів та ясен, а також для забезпечення комфорту. У наявності різні кольори і дизайни. Переглянути усі переваги
Підтримка розвитку Вашої дитини
Пустушка Philips Avent для дітей від 18 місяців підтримує розвиток Вашої дитини та враховує її потреби в заспокоєнні. Її стійку до прогризання соску створено з урахуванням розвитку зубів та ясен, а також для забезпечення комфорту. У наявності різні кольори і дизайни. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримка розвитку Вашої дитини
Пустушка Philips Avent для дітей від 18 місяців підтримує розвиток Вашої дитини та враховує її потреби в заспокоєнні. Її стійку до прогризання соску створено з урахуванням розвитку зубів та ясен, а також для забезпечення комфорту. У наявності різні кольори і дизайни. Переглянути усі переваги
Дихаючі пустушки Freeflow
Ціна магазину Philips
Усього:
Ця пустушка зі стійкою до прогризання соскою розроблена спеціально для старших малюків.*
Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!
Коли пустушка не використовується, перш ніж відкласти її на зберігання, просто надіньте ковпачок на соску, щоб вона перебувала в безпеці та чистоті.
Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.
Наш клінічний психолог із питань батьків і немовлят ділиться дружніми методами та корисними порадами щодо відучування дітей від пустушок за посиланням www.philips.com/sootherfree. Ці поради та підказки допоможуть Вашій дитині під час перехідного періоду відучитись від пустушки.
У комплекті:
Гігієна
Безпека