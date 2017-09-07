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Больше не доступен

Philips AventСоски Freeflow

SCF186/25

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Поддерживает развитие вашего малыша
Пустышка Philips Avent 18 мес.+ предназначена для малышей более старшего возраста. Устойчивая к прокусыванию соска учитывает естественное строение и развитие зубов и десен малыша и обеспечивает ребенку максимальный комфорт. Доступна в разных цветовых решениях и забавных дизайнах.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Устойчивая к прокусыванию соска

Поддерживает развитие вашего малыша

  • Устойчивая к прокусыванию соска

  • 18 мес+

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

Устойчивая к прокусыванию соска для малышей, у которых прорезываются зубки

Устойчивая к прокусыванию соска для малышей, у которых прорезываются зубки

Соска пустышки устойчива к прокусыванию: она создана специально для малышей старшего возраста.*

Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

Дополнительные вентиляционные отверстия помогают дышать коже малыша

Коже необходимо дышать, особенно если речь идет о малыше. В наших нагубниках есть 6 вентиляционных отверстий для улучшенной циркуляции воздуха и уменьшения раздражения кожи.

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

07/09/2017

Україна

Україна

Очень нравятся соски,они очень прочные,красивый дизайн

Соски супер,пользуемся с самого рождения и до сегодняшнего дня,они очень прочные,красивые,а также очень важно что они ортодонтичиские,у меня относительно этого продукта одни плюсы очень довольны и ребёнку очень нравятся засыпаем только с соской)))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF186/24 Соски Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF186/24 Соски Freeflow

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже гарні пустушки

Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

10/04/2019

Україна

Україна

Малой в восторге

Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      2. пустышка не предназначена для использования в качестве прорезывателя; она устойчива к нерегулярным укусам.

      3. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      4. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

      5. Производитель года — 2014