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Більше не доступний
Стійка до прогризання соска
Від 18 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Ця пустушка зі стійкою до прогризання соскою розроблена спеціально для старших малюків.*
Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
4.9
з 5
70
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Julia23
11/04/2019
Україна
Дуже гарні пустушки
Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
OWL31
10/04/2019
Україна
Малой в восторге
Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Macs2
06/11/2024
Magyarország
Kiváló
Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊
Плюси
Tartós, ergonómikus
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Бренд пустушок №1 у цілому світі
цю пустушку не можна використовувати як прорізувач для зубів. Стійка до випадкових укусів.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
Виробник року 2014