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Більше не доступний

Philips AventДихаючі пустушки Freeflow

SCF186/25

4.9
| (70) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Підтримка розвитку Вашої дитини
Пустушка Philips Avent для дітей від 18 місяців підтримує розвиток Вашої дитини та враховує її потреби в заспокоєнні. Її стійку до прогризання соску створено з урахуванням розвитку зубів та ясен, а також для забезпечення комфорту. У наявності різні кольори і дизайни.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Стійка до прогризання соска

Підтримка розвитку Вашої дитини

  • Стійка до прогризання соска

  • Від 18 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Стійка до прогризання соска для Вашого малюка

Стійка до прогризання соска для Вашого малюка

Ця пустушка зі стійкою до прогризання соскою розроблена спеціально для старших малюків.*

Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

Додаткові отвори для повітря дозволяють дитячій шкірі дихати

Шкіра має дихати, особливо в дітей. Наш нагубник має 6 отворів для додаткового потоку повітря, призначених для зменшення подразнення шкіри.

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

70

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

3
2

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже гарні пустушки

Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

10/04/2019

Україна

Україна

Малой в восторге

Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

06/11/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊

Плюси

Tartós, ergonómikus

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Бренд пустушок №1 у цілому світі

      2. цю пустушку не можна використовувати як прорізувач для зубів. Стійка до випадкових укусів.

      3. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      4. Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

      5. Виробник року 2014