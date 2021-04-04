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Все серии

  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

Больше не доступен

Philips Aventпустышка ultra soft

SCF227/22

4.8
| (16) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

1 награда

Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Гибкий нагубник для максимального комфорта

Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

  • Ультрамягкая и гибкая

  • 6–18 мес.

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.

Любят дети по всему миру*

Любят дети по всему миру*

Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-961244

Отзывы

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4.8

из 5

16

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

3
1

04/04/2021

Україна

Україна

Уже через 3 минуты привык

Отличная пустышка, ребенок привык к ней за 3 минуты после серии классик.

Плюсы

Приятный нагубник

Минусы

Ребенок прогрызает за неделю

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF226/22 пустышка ultra soft

06/09/2020

Україна

Україна

Удобная во всём

Хорошее качество, приятный материал. Спасибо что сделали часть возле рта силиконовой это настолько удобно. Малыш с третей недели с этой соской. Это была первая попытка и она была успешной! Я рада)))

Плюсы

Силикон вокруг рта

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

17/11/2017

Україна

Україна

Продуктом задоволений малюк та вся сім‘я

Пастушка ідеально гнучка і одразу сподобалась малюку) Має м‘яку текстуру основи, не натирає, зручна і дуже мила)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF222/20 пустышка ultra soft

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Разработано в сотрудничестве с докторами и мамами

      2. Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.

      3. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

      4. Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

      5. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

      6. По результатам независимого исследования, проведенного в США в феврале 2017 г., 85 % опрошенных мам сказали, что эта пустышка мягче по сравнению с восемью остальными подобными моделями от других ведущих производителей.