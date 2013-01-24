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    Philips Avent

    Пустушка ultra soft

    SCF227/22
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    Avent
    • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
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    • Відтворити Пауза

      Philips Avent Пустушка ultra soft

      SCF227/22
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини

      Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Пустушка ultra soft

      Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини

      Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги

      Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини

      Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Пустушка ultra soft

      Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини

      Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння. Переглянути усі переваги

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        Пустушка ultra soft

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини

        Гнучкий нагубник для комфортного прилягання

        • Ультрам’яка і гнучка
        • 6–18 міс.
        • Ортодонтична та без вмісту BPA
        • 2 шт. в упаковці
        М’який, гнучкий нагубник залишає менше слідів та подразнень на шкірі

        М’який, гнучкий нагубник залишає менше слідів та подразнень на шкірі

        Чутлива шкіра малюка потребує особливої уваги. Наша технологія нагубника дозволяє цій пустушці повторювати природні вигини обличчя дитини для комфортного прилягання. Цей нагубник залишає менше слідів та подразнення на шкірі вашої дитини.

        Заокруглений нагубник для додаткового щоденного комфорту

        Заокруглений нагубник для додаткового щоденного комфорту

        Наш заокруглений нагубник мінімізує тиск для комфортного заспокоєння та є лагідним до дитячих щічок.

        Подобається малюкам з усього світу*

        Подобається малюкам з усього світу*

        Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

        Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння

        Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння

        Ця шовковиста, текстурована силіконова соска заспокоїть вашу дитину.

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

        Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

        Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

        Дорожній контейнер ultra soft може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Після чого будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пустушка ultra soft
          2  шт.

        • Аксесуари в комплекті

          Контейнер для стерилізації/транспортування
          Так

        • Гігієна

          Можна стерилізувати
          Так
          Можна мити в посудомийній машині
          Так
          Легко мити
          Так

        • Безпека

          Не містить BPA
          Так
          Захисне кільце-тримач
          Так

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            • Розроблено у співпраці з лікарями і матерями
            • *Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.
            • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
            • Бренд пустушок №1 у цілому світі
            • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
            • 85% опитаних мам вважають, що ця пустушка є м’якшою в порівнянні з вісьмома моделями інших провідних марок (незалежне дослідження, США, лютий 2017 р.)

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