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  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини

Більше не доступний

Philips AventПустушка ultra soft

SCF227/22

4.9
| (345) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини
Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який, гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи менше слідів і подразнень на шкірі для більш комфортного заспокоєння.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Гнучкий нагубник для комфортного прилягання

Найм’якша пустушка для чутливої шкіри дитини

  • Ультрам’яка і гнучка

  • 6–18 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

М’який, гнучкий нагубник залишає менше слідів та подразнень на шкірі

М’який, гнучкий нагубник залишає менше слідів та подразнень на шкірі

Чутлива шкіра малюка потребує особливої уваги. Наша технологія нагубника дозволяє цій пустушці повторювати природні вигини обличчя дитини для комфортного прилягання. Цей нагубник залишає менше слідів та подразнення на шкірі вашої дитини.

Заокруглений нагубник для додаткового щоденного комфорту

Заокруглений нагубник для додаткового щоденного комфорту

Наш заокруглений нагубник мінімізує тиск для комфортного заспокоєння та є лагідним до дитячих щічок.

Подобається малюкам з усього світу*

Подобається малюкам з усього світу*

Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.9

з 5

345

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

06/10/2023

Україна

Україна

М'які пустушечки.

Гарний дизайн та поєднання кольорів,приємна на дотик,дуже м'яка,завдяки отворам нагубника шкіра малюка завжди суха навколо ротика.Кольори нейтральні,тому підійде як хлопчику так і дівчинці.Має спеціальний футляр ,який можна використати як стерізатор також.

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

06/10/2023

Україна

Україна

Ультрам'які пустушки.

Дуже м'якенький нагубник з отворами,шкіра залишається на щічках суха.Чудово підібрані кольори і гарний дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

05/10/2023

Україна

Україна

Мʼяка, дихаюча пустушка

Манюня одразу прийняла пустушку, гарні якість як завжди. В надгубнику пустушки шість отворів, завдяки ним шкіра навколо ротика дихає. Приємний силікон, немає запаху.

Плюси

Якість

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Розроблено у співпраці з лікарями і матерями

      2. Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.

      3. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      4. Бренд пустушок №1 у цілому світі

      5. Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

      6. 85% опитаних мам вважають, що ця пустушка є м’якшою в порівнянні з вісьмома моделями інших провідних марок (незалежне дослідження, США, лютий 2017 р.)