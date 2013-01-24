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Philips Avent

Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

SCF253/20
Avent
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Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Комфорт во время сна Комфорт во время сна Комфорт во время сна
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    Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

    SCF253/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Комфорт во время сна

    Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

    Комфорт во время сна

    Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна. Узнать обо всех преимуществах

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      Комфорт во время сна

      Вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток

      • 20 вкладышей для ночного времени суток
      Защита в течение ночи

      Защита в течение ночи

      Широкая форма и плотный внутренний слой вкладышей для бюстгальтера Philips Avent увеличивают поглощающую способность. Двойные ленты-"липучки" удерживают вкладыш на месте.

      Барьер против протекания по всей окружности

      Барьер против протекания по всей окружности

      Для дополнительной защиты в положении лежа.

      Гарантия сухости

      Гарантия сухости

      Многослойная структура вкладышей для бюстгальтера Philips Avent обеспечивает высокую степень впитывания.

      Мягкая шелковистая поверхность

      Мягкая шелковистая поверхность

      Мягкое шелковистое покрытие и натуральные воздухопроницаемые материалы. Одобрено дерматологами.

      Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

      Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      Гигиеничность

      Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Материал

        Вкладыши для бюстгальтера
        • Одобрено дерматологами
        • Природные материалы

      • В комплект входят:

        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для дневного времени суток
        2  шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток
        20  шт.

      • Дизайн

        Естественная форма, незаметны под одеждой
        Да

      • Функции

        Гарантия сухости
        • Многослойная структура
        • Наружный защитный слой

      • Размеры и вес

        Размеры
        140 x 140 x 100  миллиметра

      • Максимальный комфорт

        Не скользит
        С липкой лентой

      • Мягкая шелковистая поверхность

        Мягкий шелковистый верхний слой
        • Натуральные воздухопроницаемые материалы
        • Одобрено дерматологами

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