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  • Зручність використання вночі

Більше не доступний

Philips AventОдноразові вкладиші в бюстгальтер

SCF253/20

4.8
| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Зручність використання вночі
Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF253/20 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж ночі.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Нічні вкладиші в бюстгальтер

Зручність використання вночі

  • 20 нічних вкладишів

Захист упродовж ночі

Захист упродовж ночі

Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent мають ширшу форму та товщу середню частину для кращого поглинання. Подвійні клейкі стрічки фіксують вкладиші на місці.

Універсальний захист від протікання

Універсальний захист від протікання

Створено для додаткового захисту в лежачому положенні.

Надзвичайно сухі

Надзвичайно сухі

Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent мають кілька шарів для оптимального поглинання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

05/03/2018

Polska

Polska

Chłonne

Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF253/02 Disposable breast pads

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF253/02 Disposable breast pads

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kismamáknak nagy segítség

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

31/08/2018

România

România

Faine

Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

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