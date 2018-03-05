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Більше не доступний
20 нічних вкладишів
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent мають ширшу форму та товщу середню частину для кращого поглинання. Подвійні клейкі стрічки фіксують вкладиші на місці.
Створено для додаткового захисту в лежачому положенні.
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent мають кілька шарів для оптимального поглинання.
4.8
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
LukaszLukasz
05/03/2018
Polska
Chłonne
Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF253/02 Disposable breast pads
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF253/02 Disposable breast pads
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Kismamáknak nagy segítség
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Mihaela12
31/08/2018
România
Faine
Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
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