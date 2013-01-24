Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Зручність використання вночі
Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF253/20 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж ночі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручність використання вночі
Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF253/20 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж ночі. Переглянути усі переваги
Зручність використання вночі
Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF253/20 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж ночі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручність використання вночі
Унікальні вкладиші в бюстгальтер Philips Avent SCF253/20 спеціально створені для забезпечення сухості та зручності упродовж ночі. Переглянути усі переваги
Одноразові вкладиші в бюстгальтер
Ціна магазину Philips
Усього:
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent мають ширшу форму та товщу середню частину для кращого поглинання. Подвійні клейкі стрічки фіксують вкладиші на місці.
Створено для додаткового захисту в лежачому положенні.
Вкладиші в бюстгальтер Philips Avent мають кілька шарів для оптимального поглинання.
Шовковиста, м’яка поверхня та дихаючі, природні матеріали. Дерматологічно протестовано.
Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.
Кожен вкладиш запаковано окремо для додаткової гігієни.
Країна виготовлення
Конструкція
У комплекті:
Розміри і вага
Функції
Максимальний комфорт
Шовковисті та м’які