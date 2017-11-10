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Больше не доступен
20 вкладышей для ночного времени суток
Широкая форма и плотный внутренний слой вкладышей для бюстгальтера Philips Avent увеличивают поглощающую способность. Двойные ленты-"липучки" удерживают вкладыш на месте.
Для дополнительной защиты в положении лежа.
Многослойная структура вкладышей для бюстгальтера Philips Avent обеспечивает высокую степень впитывания.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
ОльгаЛьвов
10/11/2017
Україна
Спасение от протекания
Молока было много и только благодаря этим замечательным вкладышам я спала в комфорте
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF253/20 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF253/20 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
Irisha
17/09/2017
Україна
Високоякісні вкладиші
Ці вкладиші найкращі з усіх, які я пробувала! Дуже тоненькі, м'які, невідчутні при носці, вони вбирають усю зайву вологу. Груди сухі, жодних потразнень чи побічних реакцій я не виявила. Також немає запаху після використання, що для мене дуже важливо.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF253/20 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF253/20 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
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