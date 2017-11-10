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Больше не доступен

Philips AventОдноразовые вкладыши для бюстгальтера

SCF253/20

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Комфорт во время сна
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток

Комфорт во время сна

  • 20 вкладышей для ночного времени суток

Защита в течение ночи

Защита в течение ночи

Широкая форма и плотный внутренний слой вкладышей для бюстгальтера Philips Avent увеличивают поглощающую способность. Двойные ленты-"липучки" удерживают вкладыш на месте.

Барьер против протекания по всей окружности

Барьер против протекания по всей окружности

Для дополнительной защиты в положении лежа.

Гарантия сухости

Гарантия сухости

Многослойная структура вкладышей для бюстгальтера Philips Avent обеспечивает высокую степень впитывания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/11/2017

Україна

Україна

Спасение от протекания

Молока было много и только благодаря этим замечательным вкладышам я спала в комфорте

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF253/20 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF253/20 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

17/09/2017

Україна

Україна

Високоякісні вкладиші

Ці вкладиші найкращі з усіх, які я пробувала! Дуже тоненькі, м'які, невідчутні при носці, вони вбирають усю зайву вологу. Груди сухі, жодних потразнень чи побічних реакцій я не виявила. Також немає запаху після використання, що для мене дуже важливо.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF253/20 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF253/20 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 