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    Philips Avent

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

    SCF253/20
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Комфорт во время сна Комфорт во время сна Комфорт во время сна
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      Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

      SCF253/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Комфорт во время сна

      Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

      Комфорт во время сна

      Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна. Узнать обо всех преимуществах

      Комфорт во время сна

      Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

      Комфорт во время сна

      Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF253/20 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт во время сна. Узнать обо всех преимуществах

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        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

        Цена магазина Philips

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        Комфорт во время сна

        Вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток

        • 20 вкладышей для ночного времени суток
        Защита в течение ночи

        Защита в течение ночи

        Широкая форма и плотный внутренний слой вкладышей для бюстгальтера Philips Avent увеличивают поглощающую способность. Двойные ленты-"липучки" удерживают вкладыш на месте.

        Барьер против протекания по всей окружности

        Барьер против протекания по всей окружности

        Для дополнительной защиты в положении лежа.

        Гарантия сухости

        Гарантия сухости

        Многослойная структура вкладышей для бюстгальтера Philips Avent обеспечивает высокую степень впитывания.

        Мягкая шелковистая поверхность

        Мягкая шелковистая поверхность

        Мягкое шелковистое покрытие и натуральные воздухопроницаемые материалы. Одобрено дерматологами.

        Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

        Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

        Гигиеничность

        Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да

        • Дизайн

          Естественная форма, незаметны под одеждой
          Да
          Вкладыши для бюстгальтера
          • Одобрено дерматологами
          • Природные материалы

        • В комплект входят:

          Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для дневного времени суток
          2  шт.
          Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для ночного времени суток
          20  шт.

        • Размеры и вес

          Размеры
          140 x 140 x 100  миллиметра

        • Функции

          Гарантия сухости
          • Многослойная структура
          • Наружный защитный слой

        • Максимальный комфорт

          Не скользит
          С липкой лентой

        • Мягкая шелковистая поверхность

          Мягкий шелковистый верхний слой
          • Натуральные воздухопроницаемые материалы
          • Одобрено дерматологами

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