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    Philips Avent

    Тренировочная чашка Natural

    SCF262/06
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки
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      Philips Avent Тренировочная чашка Natural

      SCF262/06
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Тренировочная чашка Natural

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Тренировочная чашка Natural

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

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        Тренировочная чашка Natural

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Помогите малышу научиться пить из чашки

        • Natural
        • 150 мл
        • Соска со средним потоком
        • 4 мес.+
        Мягкие ручки набора для удобства малыша

        Мягкие ручки набора для удобства малыша

        Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

        Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

        Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

        Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        .

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

        Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

        Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

        Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

        Чашка не содержит бисфенола-А*

        Чашка не содержит бисфенола-А*

        Чашка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Индонезия
          Да
          Этап
          4 месяца +
          Защелкивающийся защитный колпачок
          1  шт.
          Мягкая соска со средним потоком
          1  шт.

        • Материал

          Бутылочка
          • полипропилен
          • Не содержит бисфенол-А*
          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А*

        • В комплект входят:

          Тренировочная чашка
          1  шт.

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
            • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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