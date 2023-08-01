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  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки

Больше не доступен

Philips AventТренировочная чашка Natural

SCF262/06

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Помогите малышу научиться пить из чашки
Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Помогите малышу научиться пить из чашки

  • Natural

  • 150 мл

  • Соска со средним потоком

  • 4 мес.+

Мягкие ручки набора для удобства малыша

Мягкие ручки набора для удобства малыша

Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/08/2023

Україна

Україна

Чудова бутилка

Гарна бутилка, має ручки, що зручно для дітей. Об'єму достатньо, щоб не була тяжкою втримати дитині. Покупкою задоволені, рекомендую.

Плюсы

Компактна

Минусы

Відсутні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF262/06 Навчальна чашка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF262/06 Навчальна чашка Natural

30/09/2020

Україна

Україна

дуже зручна чашка

Зручні ручки для дитини гарний об'єм сама чашка компактна що дуже зручно користуємось с 6 міс

Плюсы

зручний дизайн

Минусы

----

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF262/06 Навчальна чашка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF262/06 Навчальна чашка Natural

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      2. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.