Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Natural
150 мл
Соска со средним потоком
4 мес.+
Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Acja
01/08/2023
Україна
Чудова бутилка
Гарна бутилка, має ручки, що зручно для дітей. Об'єму достатньо, щоб не була тяжкою втримати дитині. Покупкою задоволені, рекомендую.
Плюсы
Компактна
Минусы
Відсутні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Osin6
30/09/2020
Україна
дуже зручна чашка
Зручні ручки для дитини гарний об'єм сама чашка компактна що дуже зручно користуємось с 6 міс
Плюсы
зручний дизайн
Минусы
----
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF262/06 Навчальна чашка Natural
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.