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    Philips Avent

    Навчальна чашка Natural

    SCF262/06
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
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      Philips Avent Навчальна чашка Natural

      SCF262/06
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Навчальна чашка Natural

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Навчальна чашка Natural

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам Ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски. Переглянути усі переваги

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        Навчальна чашка Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

        • Natural
        • 150 мл
        • Соска з середнім потоком
        • від 4 міс.
        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

        Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

        Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

        Ця чашка не містить BPA*

        Ця чашка не містить BPA*

        Чашку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Індонезія
          Так
          Етап
          від 4 місяців
          Гігієнічний ковпачок із защіпкою
          1  шт.
          М’яка соска з середнім потоком
          1  шт.

        • Матеріал

          Пляшечка
          • Поліпропілен
          • Без вмісту BPA*
          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*

        • У комплекті:

          Навчальна чашка
          1  шт.

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
            • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.

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