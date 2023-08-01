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  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

Більше не доступний

Philips AventНавчальна чашка Natural

SCF262/06

5
| (168) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Наша нова навчальна чашка Natural допоможе дитині відмовитися від пляшечки та почати пити з чашки. Завдяки м’яким ручкам ваш малюк зможе самостійно тримати чашку і пити з уже знайомої соски.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

  • Natural

  • 150 мл

  • Соска з середнім потоком

  • від 4 міс.

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

168

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2
1

01/08/2023

Україна

Україна

Чудова бутилка

Гарна бутилка, має ручки, що зручно для дітей. Об'єму достатньо, щоб не була тяжкою втримати дитині. Покупкою задоволені, рекомендую.

Плюси

Компактна

Мінуси

Відсутні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF262/06 Навчальна чашка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF262/06 Навчальна чашка Natural

30/09/2020

Україна

Україна

дуже зручна чашка

Зручні ручки для дитини гарний об'єм сама чашка компактна що дуже зручно користуємось с 6 міс

Плюси

зручний дизайн

Мінуси

----

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF262/06 Навчальна чашка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF262/06 Навчальна чашка Natural

14/04/2022

Polska

Polska

Świetny do nauki samodzielnego picia

Kubek jest świetny, synkowi spodobał się od pierwszego użycia. Lekki, ma wygodne uchwyty, dzięki temu synek bardzo ładnie radzi sobie z piciem. Nie mogę nie wspomnieć o smoczku, który ma idealny przepływ. Wszystko to sprawia, że synek z chęcią pije z tego kubeczka.

Плюси

Lekki , wygodne uchwyty, świetny przepływ ,łatwo się go czyści

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF262/06 Kubek treningowy Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF262/06 Kubek treningowy Natural

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      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.