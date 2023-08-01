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Більше не доступний
Natural
150 мл
Соска з середнім потоком
від 4 міс.
Спеціальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.
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5.0
з 5
168
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Acja
01/08/2023
Україна
Чудова бутилка
Гарна бутилка, має ручки, що зручно для дітей. Об'єму достатньо, щоб не була тяжкою втримати дитині. Покупкою задоволені, рекомендую.
Плюси
Компактна
Мінуси
Відсутні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Osin6
30/09/2020
Україна
дуже зручна чашка
Зручні ручки для дитини гарний об'єм сама чашка компактна що дуже зручно користуємось с 6 міс
Плюси
зручний дизайн
Мінуси
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Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF262/06 Навчальна чашка Natural
Happyinlove
14/04/2022
Polska
Świetny do nauki samodzielnego picia
Kubek jest świetny, synkowi spodobał się od pierwszego użycia. Lekki, ma wygodne uchwyty, dzięki temu synek bardzo ładnie radzi sobie z piciem. Nie mogę nie wspomnieć o smoczku, który ma idealny przepływ. Wszystko to sprawia, że synek z chęcią pije z tego kubeczka.
Плюси
Lekki , wygodne uchwyty, świetny przepływ ,łatwo się go czyści
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF262/06 Kubek treningowy Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF262/06 Kubek treningowy Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.