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Больше не доступен
SCF277/01
Классика
Просто налейте воду, загрузите предметы и поместите в СВЧ-печь всего на 2 минуты. Точное время стерилизации зависит от мощности вашей печи: 2 мин. при 1100—1850 Вт, 4 мин. при 850—1000 Вт, 6 мин. при 500—850 Вт.
Стерилизатор для микроволновой печи Philips Avent подходит для использования в большинстве доступных микроволновых печей. Благодаря компактному дизайну его удобно брать с собой в поездки — уезжая на один или несколько дней, вы всегда будете знать, что под рукой имеется стерильная бутылочка. Также он идеально подходит для использования в качестве дополнительного стерилизатора в гостях у бабушки с дедушкой. Размеры: 166 мм (В), 280 мм (Ш), 280 мм (Д).
Содержимое остается стерильным до 24 часов, если не открывать крышку.
Отзывы
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
2 мин. при мощности 1100—1850 Вт, 4 мин. при мощности 850—1000 Вт, 6 мин. при мощности 500—800 Вт.