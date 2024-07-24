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Все серии

  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать

Больше не доступен

Philips Avent ultra airСоска

SCF376/14

4.9
| (25) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Позволяет коже малыша дышать
Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Оснащена кнопкой, которая светится в темноте, что позволяет легко находить ее даже ночью. Доступна в разных цветах и стилях.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Легко найти в темноте

Позволяет коже малыша дышать

  • Со светящейся в темноте кнопкой

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

  • 6–18 мес.

Позволяет коже малыша дышать

Позволяет коже малыша дышать

Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.

В 98 % случаев ребенок принимает соску*

В 98 % случаев ребенок принимает соску*

Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

Длительная подсветка в темноте

Длительная подсветка в темноте

Легко находите пустышку ultra air благодаря светящейся в темноте кнопке без необходимости включать свет.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

25

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

24/07/2024

Україна

Україна

Чудові пустушки.

Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.

Плюсы

Якістю та ціною.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

27/04/2024

Україна

Україна

Наші рятувальниці

Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

27/04/2024

Україна

Україна

Дуже класна пустушка!

Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.

Плюсы

Комфорт

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.

      2. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.