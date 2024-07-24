Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Со светящейся в темноте кнопкой
Ортодонтические, без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
6–18 мес.
Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.
Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Легко находите пустышку ultra air благодаря светящейся в темноте кнопке без необходимости включать свет.
4.9
из 5
25
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Яська
24/07/2024
Україна
Чудові пустушки.
Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.
Плюсы
Якістю та ціною.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Melanie23
27/04/2024
Україна
Наші рятувальниці
Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Di_Wolf
27/04/2024
Україна
Дуже класна пустушка!
Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.
Плюсы
Комфорт
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.