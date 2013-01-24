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Пустышка ultra air
Цена магазина Philips
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Нагубник пустышки ultra air превосходно пропускает воздух, позволяя чувствительной коже малыша дышать.
Благодаря особой конструкции нагубника коже малыша поступает больше воздуха — кожа дышит, оставаясь сухой без раздражения.
Закругленные края легкого нагубника не оставляют следов на коже.
Даже у детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, и около 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
В комплект входят:
Аксессуары в комплекте
Гигиеничность
Безопасность