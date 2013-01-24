Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.