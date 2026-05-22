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Більше не доступний
Дозволяє шкірі малюка дихати
0–6 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
1 шт.
Пустушку ultra air створено для максимального потоку повітря, щоб чутлива шкіра малюка дихала.
Завдяки дихаючій конструкції цієї пустушки з максимальним потоком повітря чутлива шкіра вашого малюка залишається сухішою під час смоктання.
Нагубник ultra air легкий і має заокруглені краї для комфорту вашого малюка.
4.9
з 5
651
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Ievgeniia
22/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарні пустушки
Дуже швидка відправка, усе добре запаковано, малюк задоволений пустушками, бере лише їх.
Плюси
Гарна якість
Мінуси
Недоліків не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт
Date of Use 2026-05-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт
Date of Use 2026-05-01
Zvetok1991
09/04/2025
Україна
Колір, якість
Давно хотіли пустушки з нейтральним кольором, без якоїсь гендерної прив'язки. Так як користувалися з народження Авентом, то почали шукати саме в цього бренду. І на нашу радість знайшли саме те, що хотіли! Пустушки, як і зазвичай, гарної якості, з боксиком для стерилізації і саме в такому "інстаграмному" кольрі, як ми і хотіли. Однозначно рекомендую! В живу вони ще красивіші! Спеціально для сучасних мам))
Плюси
Колір, якість
Мінуси
Не виявили
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Daisy27
04/04/2025
Україна
Найкращий вибір
Дуже стильні, нейтральні по дизайну.Це наша любов! Дитина без вагань вподобала пустушку. Носогубник з отворами гарно пропускає повітря, щоб не було подразнення. Соска ортодонтична правильно формує прикус. Дуже зручно , що є контейнер для зберігання і стерилізації.
Плюси
Пропускає повітря,ортодонтична
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air для дітей віком 0–6 міс. та 6–18 міс.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
Бренд пустушок №1 у цілому світі