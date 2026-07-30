Простой переход от бутылочки к чашке

Волшебная чашка Philips Avent не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание.