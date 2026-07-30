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Больше не доступен
SCF600/11
200 мл
С мягким носиком, 6 мес.+
Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске
Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку
Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек
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На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.