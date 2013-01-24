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    Philips Avent

    Детская чашка

    SCF600/11
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке
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      Philips Avent Детская чашка

      SCF600/11
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская чашка

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская чашка

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

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        Детская чашка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Простой переход от бутылочки к чашке

        Легко пить-трудно пролить

        • 200 мл
        • С мягким носиком, 6 мес.+
        Защелкивающийся колпачок — чистый носик

        Защелкивающийся колпачок — чистый носик

        Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске

        Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

        Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

        Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

        Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

        Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

        Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек

        Мерная шкала на чашке

        Мерная шкала на чашке

        Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

        Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

        Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

        Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

        Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

        Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

        Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Мягкий носик
          1  шт.
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Этап
          6–12 месяцев

        • В комплект входят:

          Волшебная чашка (200 мл)
          1  шт.

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