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  • Простой переход от бутылочки к чашке
  • Простой переход от бутылочки к чашке
  • Простой переход от бутылочки к чашке
  • Простой переход от бутылочки к чашке

Больше не доступен

Philips AventДетская чашка

SCF600/11

Простой переход от бутылочки к чашке
Волшебная чашка Philips Avent не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Легко пить-трудно пролить

Простой переход от бутылочки к чашке

  • 200 мл

  • С мягким носиком, 6 мес.+

Защелкивающийся колпачок — чистый носик

Защелкивающийся колпачок — чистый носик

Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске

Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 