Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
200 мл
від 6 місяців, м’який носик
Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі
Запатентований клапан чашки з носиком Philips Avent регулює потік рідини та захищає від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.
М’який гнучкий носик ідеально підходить для переходу від грудного годування чи пляшечки до чашки
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF600/11 Kubek dla dziecka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF600/11 Kubek dla dziecka
ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF600/12 Kubek dla dziecka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF600/12 Kubek dla dziecka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF600/12 Kubek dla dziecka
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.