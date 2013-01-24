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    Philips Avent

    Дитяча чашка

    SCF600/11
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки
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      Philips Avent Дитяча чашка

      SCF600/11
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча чашка

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча чашка

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

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        Дитяча чашка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легкий перехід від пляшечки до чашки

        Легко пити без проливання

        • 200 мл
        • від 6 місяців, м’який носик
        Кришка із защіпкою зберігає носик чистим

        Кришка із защіпкою зберігає носик чистим

        Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі

        М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

        М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

        Запатентований клапан чашки з носиком Philips Avent регулює потік рідини та захищає від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

        М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

        М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

        М’який гнучкий носик ідеально підходить для переходу від грудного годування чи пляшечки до чашки

        Шкала вимірювання на чашці

        Шкала вимірювання на чашці

        Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

        Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

        Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

        Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Чашку можна стерилізувати повністю

        Чашку можна стерилізувати повністю

        Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

        Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          М’який носик
          1  шт.
          Великобританія
          Так
          Етап
          6–12 місяців

        • У комплекті:

          Чашка Magic (200 мл)
          1  шт.

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