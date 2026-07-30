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  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге
  • Гигиена в дороге

Больше не доступен

Philips AventДетская чашка

SCF600/12

Гигиена в дороге
"Взрослая" чашка Philips Avent — гарантия легкого перехода от бутылочки к чашке. Защелкивающаяся крышка защищает носик в любое время, даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Легко пить-трудно пролить

Гигиена в дороге

  • 200 мл

  • С мягким носиком, 6 мес.+

  • С ручками

Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания

Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек

Адаптированы для маленьких ручек для удобства захвата

Адаптированы для маленьких ручек для удобства захвата

Ручки чашек приспособлены для маленьких детских ручек для удобства захвата. Эти ручки просто устанавливать и снимать, поэтому чашки можно использовать с ними или без них

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 