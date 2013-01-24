Гігієна в дорозі

Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги