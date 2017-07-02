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  • Гігієна в дорозі
  • Гігієна в дорозі
  • Гігієна в дорозі
  • Гігієна в дорозі
  • Гігієна в дорозі
  • Гігієна в дорозі
  • Гігієна в дорозі
  • Гігієна в дорозі
  • Гігієна в дорозі

Більше не доступний

Philips AventДитяча чашка

SCF600/12

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Гігієна в дорозі
Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легко пити без проливання

Гігієна в дорозі

  • 200 мл

  • від 6 місяців, м’який носик

  • З ручками

М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

Запатентований клапан чашки з носиком Philips Avent регулює потік рідини та захищає від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

М’який гнучкий носик ідеально підходить для переходу від грудного годування чи пляшечки до чашки

Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках

Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках

Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках. Ручки легко встановити чи зняти, тож чашки можна використовувати як з ручками, так і без них.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF600/11 Kubek dla dziecka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF600/12 Kubek dla dziecka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF600/12 Kubek dla dziecka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF600/12 Kubek dla dziecka

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