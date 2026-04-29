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Philips Avent Детская чашка
Больше не доступен
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SCF602/01
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Инструкция по эксплуатации - English (US)
Краткое руководство - English (US)
Все (7)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли стерилизовать изделия Philips Avent?
Можно ли использовать чашку для газированных, горячих напитков или напитков с мякотью?
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Из какого материала изготовлены чашки?
Бутылочка Philips Avent протекает
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