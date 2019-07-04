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Більше не доступний
SCF602/01
260 мл
Від 12 міс., з носиком
Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі
Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.
Стійкий до прогризання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки
2.5
з 5
4
Відгуки
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF602/22 Дитяча чашка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka
Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka
WIOLA
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka
Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka
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