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  • Легкий перехід від пляшечки до чашки
  • Легкий перехід від пляшечки до чашки
  • Легкий перехід від пляшечки до чашки
  • Легкий перехід від пляшечки до чашки

Більше не доступний

Philips AventДитяча чашка

SCF602/01

2.5
| (4) Відгуки
Легкий перехід від пляшечки до чашки
Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легко пити без проливання

Легкий перехід від пляшечки до чашки

  • 260 мл

  • Від 12 міс., з носиком

Кришка із защіпкою зберігає носик чистим

Кришка із защіпкою зберігає носик чистим

Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

Твердий носик для дітей від 12 міс.

Твердий носик для дітей від 12 міс.

Стійкий до прогризання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.5

з 5

4

Відгуки

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF602/22 Дитяча чашка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka

Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka

Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka

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