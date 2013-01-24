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Простой переход от бутылочки к чашке
Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой переход от бутылочки к чашке
Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах
Простой переход от бутылочки к чашке
Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой переход от бутылочки к чашке
Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах
Детская чашка
Цена магазина Philips
Итого:
Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске
Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.
Устойчивым к укусам носик для детей, уверенно пьющих из чашки, подходит для прорезающихся зубок
Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья
Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.
Страна изготовления
В комплект входят: