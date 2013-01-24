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    Philips Avent

    Дитяча чашка

    SCF602/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки
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      Philips Avent Дитяча чашка

      SCF602/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дитяча чашка

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча чашка

      Легкий перехід від пляшечки до чашки

      Чашка-непроливайка Philips Avent без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

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        Дитяча чашка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легкий перехід від пляшечки до чашки

        Легко пити без проливання

        • 260 мл x 2
        • Від 12 міс., з носиком
        Кришка із защіпкою зберігає носик чистим

        Кришка із защіпкою зберігає носик чистим

        Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі

        Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

        Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

        Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

        Твердий носик для дітей від 12 міс.

        Твердий носик для дітей від 12 міс.

        Стійкий до прогризання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки

        Шкала вимірювання на чашці

        Шкала вимірювання на чашці

        Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

        Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

        Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

        Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Чашку можна стерилізувати повністю

        Чашку можна стерилізувати повністю

        Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

        Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          від 1 року

        • У комплекті:

          Диво-ручки
          2  шт.
          Носик для дитячої пляшечки
          2  шт.
          Чашка Magic (260 мл)
          2  шт.

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