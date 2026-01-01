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Больше не доступен

Philips AventЧашка Avent с рисунком

SCF609/01

Гигиена в дороге

Чашка Philips Avent с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске.

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Рекомендация мам номер один в мире1

Чашка-непроливайка с быстрым потоком

Гигиена в дороге

  • 340 мл

  • Спортивный носик 18 мес.+

Герметичный носик с запатентованным клапаном

Герметичный носик с запатентованным клапаном

Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

Технические характеристики

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 