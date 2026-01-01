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Больше не доступен
SCF609/01
Гигиена в дороге
Чашка Philips Avent с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске.
340 мл
Спортивный носик 18 мес.+
Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.
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