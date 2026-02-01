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  • Ізольований знімок виробу
  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія виробу спереду-згори
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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Більше не доступний

Philips AventДекорована чашка Avent

SCF609/01

Гігієна в дорозі

Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку.

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Рекомендація мам номер один у світі1

Чашка для швидкого пиття із захистом від проливання

Гігієна в дорозі

  • 340 мл

  • від 18 міс., спортивний носик

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Чашку можна стерилізувати повністю

Чашку можна стерилізувати повністю

Технічні характеристики

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  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 