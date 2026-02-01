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Більше не доступний
SCF609/01
Гігієна в дорозі
Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку.
340 мл
від 18 міс., спортивний носик
Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.
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