КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
  • Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

Больше не доступен

Philips AventОбучающий набор "От бутылочки к чашке"

SCF625/01

Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips Avent с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Рекомендация мам номер один в мире1

Чашка с мягким носиком

Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

  • 125 мл

Мягкий носик

Мягкий носик

Создан для нежных десен младенцев

Обучающие ручки в комплекте

Чтобы помочь малышу научиться пить самостоятельно, наденьте ручки на бутылочку с соской, к которой ребёнок уже привык.

Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 