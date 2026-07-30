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Больше не доступен
SCF625/01
125 мл
Создан для нежных десен младенцев
Чтобы помочь малышу научиться пить самостоятельно, наденьте ручки на бутылочку с соской, к которой ребёнок уже привык.
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
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