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    Philips Avent

    Обучающий набор "От бутылочки к чашке"

    SCF625/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
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      Philips Avent Обучающий набор "От бутылочки к чашке"

      SCF625/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips AVENT с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Обучающий набор "От бутылочки к чашке"

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips AVENT с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips AVENT с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Обучающий набор "От бутылочки к чашке"

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Обучающий набор "От бутылочки к чашке" Philips AVENT с мягким носиком и удобными ручками поможет малышу научиться пить самостоятельно. Узнать обо всех преимуществах

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        Обучающий набор "От бутылочки к чашке"

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

        Чашка с мягким носиком

        • 125 мл
        Мягкий носик

        Мягкий носик

        Создан для нежных десен младенцев

        Не содержит бисфенола-A

        Не содержит бисфенола-A

        Это изделие не содержит бисфенола-A

        Обучающие ручки в комплекте

        Чтобы помочь малышу научиться пить самостоятельно, наденьте ручки на бутылочку с соской, к которой ребёнок уже привык.

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Мягкий носик
          1  шт.
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
          1  шт.
          Этап
          4 месяца +

        • В комплект входят:

          Обучающие ручки
          1  шт.

        • Размеры и вес изделия

          Глубина
          60  миллиметра
          высота
          130  миллиметра
          Длина
          110  миллиметра
          Вес
          89  г

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