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  • Перший крок дитини до використання чашки
  • Перший крок дитини до використання чашки

Більше не доступний

Philips AventНавчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки

SCF625/01

2
| (1) Відгук
Перший крок дитини до використання чашки
Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки Philips Avent із м’яким носиком і зручною ручкою, що дозволяє дитині навчитися пити самостійно.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Чашка з м’яким носиком

Перший крок дитини до використання чашки

  • 125 мл

М’який носик

М’який носик

Створено для ніжних ясен

У комплекті навчальні ручки

Закріпіть ручки на знайому пляшечку та використайте звичну для дитини соску, щоб допомогти їй навчитися пити самостійно.

Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.0

з 5

1

Відгук

5
4
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1

13/12/2013

Polska

Polska

Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

Цей відгук про SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

Цей відгук про SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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