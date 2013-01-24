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    Philips Avent

    Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки

    SCF625/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Перший крок дитини до використання чашки Перший крок дитини до використання чашки Перший крок дитини до використання чашки
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      Philips Avent Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки

      SCF625/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Перший крок дитини до використання чашки

      Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки Philips Avent із м’яким носиком і зручною ручкою, що дозволяє дитині навчитися пити самостійно. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки

      Перший крок дитини до використання чашки

      Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки Philips Avent із м’яким носиком і зручною ручкою, що дозволяє дитині навчитися пити самостійно. Переглянути усі переваги

      Перший крок дитини до використання чашки

      Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки Philips Avent із м’яким носиком і зручною ручкою, що дозволяє дитині навчитися пити самостійно. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки

      Перший крок дитини до використання чашки

      Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки Philips Avent із м’яким носиком і зручною ручкою, що дозволяє дитині навчитися пити самостійно. Переглянути усі переваги

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        Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Перший крок дитини до використання чашки

        Чашка з м’яким носиком

        • 125 мл
        М’який носик

        М’який носик

        Створено для ніжних ясен

        Виріб без вмісту BPA

        Виріб без вмісту BPA

        Цей виріб не містить BPA

        У комплекті навчальні ручки

        Закріпіть ручки на знайому пляшечку та використайте звичну для дитини соску, щоб допомогти їй навчитися пити самостійно.

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          М’який носик
          1  шт.
          Великобританія
          Так
          Пляшечка для підготовки до пиття з чашки
          1  шт.
          Етап
          від 4 місяців

        • У комплекті:

          Навчальні ручки
          1  шт.

        • Розміри і вага виробу

          Глибина
          60  мм
          Висота
          130  мм
          Довжина
          110  мм
          Вага
          89  г

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