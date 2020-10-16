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  • Помогите малышу научиться пить из чашки
  • Помогите малышу научиться пить из чашки

Больше не доступен

Philips AventТренировочный набор

SCF638/01

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Помогите малышу научиться пить из чашки
Этот тренировочный набор Anti-colic поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Помогите малышу научиться пить из чашки

  • 120 мл

  • 4 мес.+

Удобно держать, со съемными ручками

Удобно держать, со съемными ручками

Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Этот отзыв про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Этот отзыв про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую таку пляшечку

[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 