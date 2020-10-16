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Больше не доступен
120 мл
4 мес.+
Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно
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Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Этот отзыв про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Этот отзыв про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
tata9555
10/04/2019
Україна
Рекомендую таку пляшечку
[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
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