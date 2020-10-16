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Більше не доступний
120 мл
від 4 міс.
Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно
.
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
5.0
з 5
22
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
tata9555
10/04/2019
Україна
Рекомендую таку пляшечку
[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.