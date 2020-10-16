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  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

Більше не доступний

Philips AventНавчальний набір для переходу до пиття з чашки

SCF638/01

5
| (22) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Цей навчальний набір Anti-colic допоможе вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

  • 120 мл

  • від 4 міс.

Зручні знімні ручки

Зручні знімні ручки

Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

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Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

22

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Цей відгук про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую таку пляшечку

[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

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